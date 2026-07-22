Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка

В Калининградском зоопарке восстановили 50-летнее панно в бегемотнике, рассказали в учреждении. Восстанавливавшая панно местная художница и керамистка Татьяна Ляшук рассказала, что это была ее давняя мечта.
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