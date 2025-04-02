Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?

«Лента.ру»: позиция Зеленского по контактам с Путиным с января менялась три раза Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия издевается над попытками западных стран остановить боевые действия, и заверил, что никогда не прекратит попыток привлечь ее к «ощутимой ответственности за войну».