В Александринке пройдет «День М» в честь Мейерхольда

В театре покажут спектакль Валерия Фокина Петербургский Александринский театр проведет на Новой сцене «День М» из своего юбилейного проекта «Мейерхольдоведение», приуроченного к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, пишет ТАСС.
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