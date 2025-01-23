В Александринке пройдет «День М» в честь Мейерхольда

В театре покажут спектакль Валерия Фокина Петербургский Александринский театр проведет на Новой сцене «День М» из своего юбилейного проекта «Мейерхольдоведение», приуроченного к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, пишет ТАСС.