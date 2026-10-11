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Воронежские новости

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Силы ПВО за ночь сбили 64 беспилотника над Воронежской областью

Силы ПВО за ночь сбили 64 беспилотника над Воронежской областью

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Однако не обошлось без происшествий. На юге области обломки дрона повредили автомобиль.

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