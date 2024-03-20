Не на всех зимних пляжах есть места для отдыха От этого на душе тоскливо. Скамейки на пляж Спорт Инн не вернули с тех пора как их унесло штормом в ноябре.
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Не на всех зимних пляжах есть места для отдыха От этого на душе тоскливо. Скамейки на пляж Спорт Инн не вернули с тех пора как их унесло штормом в ноябре.