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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. Он пробежал 100 м за 9,85 секунды на Играх Содружества

Австралиец Лахлан Кеннеди стал самым быстрым белым спринтером в истории. На Играх Содружества в Глазго 22-летний спортсмен пробежал 100-метровку за 9,85 секунды.

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