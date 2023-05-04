Валентино Росси дебютирует на трассе «24 часов Ле-Мана» в гонках поддержки

Легендарный мотогонщик Валентино Росси впервые проедет по трассе «24 часов Ле-Мана». Семикратный чемпион мира по мотогонкам в премьер-классе выступит в гонках поддержки – «Дорога в Ле-Ман» – в категории LMP3 за рулем «БМВ» M4 GT3.