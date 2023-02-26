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Полигон для оружия: как доходы США резко растут за счет Украины

Полигон для оружия: как доходы США резко растут за счет Украины

REUTERS/Alex Babenko США зарабатывают колоссальные деньги, превращая Украину в полигон для своих вооружений и одновременно в свалку для европейских, вынуждая последних восполнять переданные Киеву запасы за счет закупок у американских компаний.

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