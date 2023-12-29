Мать и двое детей погибли в пожаре в Волгоградской области

Трое человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области, еще один ребенок пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону, пишут РИА Новости.
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