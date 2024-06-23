💒 Храм в окружении леса и гор Находится в селе Каштаны и носит имя Святого Царя Мученика Николая II, открыт в 2006 году.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💒 Храм в окружении леса и гор Находится в селе Каштаны и носит имя Святого Царя Мученика Николая II, открыт в 2006 году.