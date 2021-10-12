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Орбиту МКС скорректируют к прибытию японских туристов

Орбиту МКС скорректируют к прибытию японских туристов

Орбиту Международной космической станции 12 октября скорректируют к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии.

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