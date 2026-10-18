❗️⚡️Министерство обороны Израиля финализировало межправительственное соглашение с США о приобретении 12 ударных вертолетов AH-64E Apache Guardian, которые станут существенным усилением авиационного компонента Армии обороны Израиля.
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