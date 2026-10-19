В Пушкинской больнице хирурги за шесть часов восстановили палец жительнице Подмосковья, отрезанный электрическим секатором во время обрезки малины.
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