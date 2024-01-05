Российский электромобиль «Атом» можно будет арендовать

Это сотрудничество позволит каждому желающему испытать уникальный опыт езды на электромобиле. В рамках этого соглашения также планируется разработка цифрового продукта, который значительно улучшит взаимодействие водителя с автомобилем.
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