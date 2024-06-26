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В Калуге 14-летний мотоциклист сбил 8-летнюю девочку

В Калуге 14-летний мотоциклист сбил 8-летнюю девочку

В Калуге во вторник произошло ДТП, в результате которого пострадал юный пешеход. По данным полиции, 25 июня в 19 часов 53 минуты во дворе дома № 1 по улице Гвардейской 14-летний подросток на мотоцикле BSE 125 допустил наезд на пешехода - 8-летнюю девочку.

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