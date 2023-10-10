Тестовые оплаты по биометрии начнутся в ноябре 2023 года

Банк России, Национальная система платежных карт (НСПК) и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор ЕБС) планируют показать оплату при помощи биоэквайринга с использованием единой биометрической системы на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который пройдет в начале ноября.
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