БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сталин вернется: как бумеранг истории и бич справедливости

Сталин вернется: как бумеранг истории и бич справедливости

Сталин – один из главных национальных героев русского народа, неискореняемый символ прогресса, справедливости, порядка, силы и славы России.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бутяра
Все верно написано!
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23 час.
Igor васильев
все верно
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21 час.
сергей отказ от доллара и срочно
Слава Великому СТАЛИНУ ! и гореть в Аду всем горбачевым ,ельциным и прочей пропиндосовской МРАЗИ !
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19 час.

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