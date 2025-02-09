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Трамп и планы по депортации мигрантов: тысячи уже выдворены из США

Трамп и планы по депортации мигрантов: тысячи уже выдворены из США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить страну в "курорт для белых" и ужесточить миграционную политику.

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