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Морпехи уничтожили скрытую технику ВСУ на Южнодонецком направлении

Морпехи уничтожили скрытую технику ВСУ на Южнодонецком направлении

Расчеты дронов Supercam бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск "Восток" совместно с расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" ликвидировали технику украинской армии на Южнодонецком направлении.

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