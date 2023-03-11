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Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал угрозы Подоляка в отношении крымчан

Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал угрозы Подоляка в отношении крымчан

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет прокомментировал заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка об угрозах жителям Крыма.

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