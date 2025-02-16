Коллаж Царьграда Расследования Царьграда В маргинальных религиозных организациях, превратно толкующих нормы ислама, активно зреет русофобия – она всё набирает обороты.
Муфтий готовится "давить русских": Планы раскрыла картина на стене
Комментарии
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вера курьянова
Может лучше на Дамира Мухетдинова как следует надавить, чем на русских.
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21 час.
Галина Друзина
Разогнать всё конфессии, и диаспоры нахрен, пусть едут в свои аулы и кишлаки и там проповедуют.
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19 час.
N
Nata
Что вы, разве можно больных людей, сограждан, оставить без медицинской помощи. А все из-за того. что в 90-е ЕБН распустил психиатрические лечебницы и выпустил, по его нетрезвому мнению, не буйных . Сам-то он не буйный, но его влияние на других здоровым считать нельзя.
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17 час.
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