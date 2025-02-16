Муфтий готовится "давить русских": Планы раскрыла картина на стене

Разогнать всё конфессии, и диаспоры нахрен, пусть едут в свои аулы и кишлаки и там проповедуют.

N

Nata

Что вы, разве можно больных людей, сограждан, оставить без медицинской помощи. А все из-за того. что в 90-е ЕБН распустил психиатрические лечебницы и выпустил, по его нетрезвому мнению, не буйных . Сам-то он не буйный, но его влияние на других здоровым считать нельзя.