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Американский игрок "Авангарда" Буше заявил о схожести США и России

Американский игрок "Авангарда" Буше заявил о схожести США и России

Американский нападающий "Авангарда" Рид Буше, говоря о своих планах после завершения контракта с омским клубом, предположил, что на родину может больше не вернуться, а также рассказал о схожести США и России.

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