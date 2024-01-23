Американский игрок "Авангарда" Буше заявил о схожести США и России

Американский нападающий "Авангарда" Рид Буше, говоря о своих планах после завершения контракта с омским клубом, предположил, что на родину может больше не вернуться, а также рассказал о схожести США и России.
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