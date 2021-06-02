Зампред правления Сбера выступил на международной конференции по кибермошенничеству

В преддверии Петербургского международного экономического форума (6+), заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции "Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений", организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом.
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