Зампред правления Сбера выступил на международной конференции по кибермошенничеству

В преддверии Петербургского международного экономического форума (6+), заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции "Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений", организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом.