Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А Наркому Обороны СССР возложили?Заместитель Минис...
  • Konstantin Петров
    Это те, кто не смог найти достойную работу на гражданке. Так же валом валят в Полицию и ФСИН. Там хотя бы кормят и пе...С начала 2021 год...
  • Николай
    Стыды, АКАДЕМИЯ - прапорщиков выпускает!????????????????? Хотя, в этой академии, времён СССР, майоры и п/п-ки перемен...В Филиале Военной...

Зампред правления Сбера выступил на международной конференции по кибермошенничеству

Зампред правления Сбера выступил на международной конференции по кибермошенничеству

В преддверии Петербургского международного экономического форума (6+), заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции "Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений", организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх