Зачем России крупнейший американский штат, где сегодня всего четыре тысячи русских Аляску американский госдеп России не вернет, заявил сотрудник ведомства «от имени правительства США».
Аляска — наш северный Крым? В США всерьёз заговорили, что её придется вернуть
Комментарии
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Диана Мальгинова
Продать то продали, а денег не получили.
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14 час.
Наталья Волкова
Даже если и вернем- кто там будет жить? Народ наш катастрофически мрёт, прироста населения нет, бабуины не поедут- им холодно. А обслуживать?
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13 час.
Lora Некрасова
Не надо ничего обслуживать. Там нужно осваивать её для разработки природных богатств, для развития Северного морского пути и использовать в военных целях. Соответственно и жители появятся.
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6 час.
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