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В Бельгии договорились о продлении срока работы АЭС

В Бельгии договорились о продлении срока работы АЭС

В Бельгии федеральное правительство и энергетическая компания Engie достигли принципиального согласия о продлении работы двух самых молодых атомных электростанций Doel 4 и Tihange 3, заявил премьер-министр Александр Де Кроо, 22 июля передает VRT.

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