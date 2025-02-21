Гибель белой расы и «ковчег» Россия Закон распада«Ни одно царство, ни один народ, ни одна империя в истории человечества не погибли в результате нашествий, завоеваний и иных силовых воздействий.
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Гибель белой расы и «ковчег» Россия Закон распада«Ни одно царство, ни один народ, ни одна империя в истории человечества не погибли в результате нашествий, завоеваний и иных силовых воздействий.
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