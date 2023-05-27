Ожидаются пробки на улице Гагарина из-за ремонта теплотрассы

Перекрытие дороги на улице Гагарина в Архангельске из-за дорожных работ. Расскажем подробнее.АО «ТГК-2» запланированы аварийные работы на теплотрассе, которая проложена под дорожным полотном улицы Гагарина в центре Архангельска.