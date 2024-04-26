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"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение

"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
Давай, начинай! много успеешь нашинковать пока тебя на нары не кинут!?
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4 час.
Александр яросв
Все дело в не компетентности правительства и руководства предприятий. Эффективные &quot; менеджеры не способны наладить процесс производства и ссылаются на производительность труда и нехватку рабочих сил. Простой пример, кто больше накрутит шурупов, человек с отверткой или шуруповертом. Ответ очевиден., дают отвертку , а требуют чтоб накрутил как с шуруповертом. Раньше при сварщике было минимум два слесаря, которые помогали сварщику, сварщик , только варил. Теперь сварщик и грузчик и слесарь. Организованность труда облегчает труд и повышает производительность, но специалистов за 25 лет уничтожили, а теперь &quot;мина&quot; взорвалась.
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53 мин.
HotRS
Чтобы не делать по 8-10 детишек мало понимать, что этого не надо делать. Демография штука сложная, зависящая от множества факторов.  Но одно условие справедливо для всех - чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость.
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40 мин.

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