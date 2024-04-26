"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение

Александр яросв

Все дело в не компетентности правительства и руководства предприятий. Эффективные " менеджеры не способны наладить процесс производства и ссылаются на производительность труда и нехватку рабочих сил. Простой пример, кто больше накрутит шурупов, человек с отверткой или шуруповертом. Ответ очевиден., дают отвертку , а требуют чтоб накрутил как с шуруповертом. Раньше при сварщике было минимум два слесаря, которые помогали сварщику, сварщик , только варил. Теперь сварщик и грузчик и слесарь. Организованность труда облегчает труд и повышает производительность, но специалистов за 25 лет уничтожили, а теперь "мина" взорвалась.