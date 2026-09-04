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Мир неожиданно постарел: пожилых впервые стало больше, чем маленьких детей

Мир неожиданно постарел: пожилых впервые стало больше, чем маленьких детей

Человечество только что пересекло демографический Рубикон, о котором демографы предупреждали десятилетиями.

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Раил Газизов

Легче, выгоднее предотвращать пожар, чем его тушить. А система здравоохранения занимается тушением пожара. 18 лет назад создана технология, которая устраняет первопричины всех заболевании и уже сегодня есть возможность перейти от лечения заболеваний на их профилактику. Так что автор очень сильно ошибается в прогнозе будущего человечества. А когда человек выходит на пенсию? Когда уже потеряет все свои способности продолжать трудовую деятельность. А инновация даёт возможность человеку очень долго находится в трудоспособном энергичном и здоровом состоянии.