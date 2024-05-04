"Страна.ua": в Киеве прозвучала тревога

В Киеве прозвучала ракетная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал "Страна.ua". До этого сообщалось, что тревога одновременно была объявлена тревога в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях, а также на территории контролируемой Киевом части Херсонской области.