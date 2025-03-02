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Культуромания

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«Головоломка 3» находится на ранней стадии разработки

«Головоломка 3» находится на ранней стадии разработки

Сценарист Pixar Дэйв Холштейн рассказал, что «Головоломка 3» находится на ранней стадии разработки. В ходе беседы с Рассом Милхеймом из The Direct на 52-й ежегодной церемонии вручения премии «Сатурн» он отметил, что «не сомневается, что в какой-то момент третий [фильм]» будет снят.

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