Сценарист Pixar Дэйв Холштейн рассказал, что «Головоломка 3» находится на ранней стадии разработки. В ходе беседы с Рассом Милхеймом из The Direct на 52-й ежегодной церемонии вручения премии «Сатурн» он отметил, что «не сомневается, что в какой-то момент третий [фильм]» будет снят.