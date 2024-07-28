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Видеоролик с хайлайтами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с ютуб-канала и сайта МОК

Также видео недоступно для просмотра на сайте Международного олимпийского комитета. Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла 26 июля на Сене.

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