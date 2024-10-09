Петербург поделился опытом развития общественного транспорта с Красноярским краем

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев и министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин обсудили возможные направления для сотрудничества в развитии транспортных комплексов двух регионов.
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