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Регионы России

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Германия усиливает военную помощь Украине ракетами для систем Patriot

Германия усиливает военную помощь Украине ракетами для систем Patriot

Правительство Германии сделало официальное заявление о передаче Украине партий ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера для комплексов ПВО Patriot.

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