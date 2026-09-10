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СВР: в ЕК приветствуют активизацию на Украине дискуссии о мобилизации женщин

СВР: в ЕК приветствуют активизацию на Украине дискуссии о мобилизации женщин

В Еврокомиссии приветствуют активизацию на Украине дискуссии о мобилизации женщин, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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