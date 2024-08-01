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  • Светлана Зуева
    Никаких переговоров! Пока не возьмем Одессу и Николаев,а штаты пусть плачут в платочек,а то Аляска вернется к родным ...Америка готовится...
  • Светлана Зуева
    👍Америка готовится...
  • Eduard
    Совсем чужое со своим путают наглецы!Америка готовится...

Уже с завтрашнего дня на чьих телефонах установлен «Сбер Онлайн»: Сбербанк раскрыл, что ожидает россиян с этим приложением

Уже с завтрашнего дня на чьих телефонах установлен «Сбер Онлайн»: Сбербанк раскрыл, что ожидает россиян с этим приложением

Уже с завтрашнего дня на чьих телефонах установлен «Сбер Онлайн»: Сбербанк раскрыл, что ожидает россиян с этим приложением Ольга БезродняяСлужба безопасности Сбербанка предупреждает россиян о новой волне мошенничества, особенно актуальной для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн».

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