Уже с завтрашнего дня на чьих телефонах установлен «Сбер Онлайн»: Сбербанк раскрыл, что ожидает россиян с этим приложением Ольга БезродняяСлужба безопасности Сбербанка предупреждает россиян о новой волне мошенничества, особенно актуальной для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн».
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