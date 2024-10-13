«Не буду стрелять в русских». На Украине заговорили про обвал фронта

После сдачи Угледара и выставленных напоказ страданий 72-й отдельной мехбригады, как бы давших подземный толчок, по Украине прошла мощная волна «зрады», пиком которой стало принятие закона «о легализации дезертирства».
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