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Царьград

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Путин заявил о лидерстве БРИКС в мировом ВВП за пять лет

Путин заявил о лидерстве БРИКС в мировом ВВП за пять лет

Президент России Владимир Путин заявил, что государства БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП, в то время как вклад G7 составил всего 29%.

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