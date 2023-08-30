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«Брайтон» арендует Фати. «Барселона» готова принять предложение англичан

«Брайтон» арендует Фати. «Барселона» готова принять предложение англичан

Вингер «Барселоны» близок к переходу в «Брайтон» на правах аренды. Каталонский клуб готов принять предложение англичан, сообщает Фабрицио Романо.

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