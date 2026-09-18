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Mercedes W111 вернулся — теперь с сердцем AMG

Mercedes W111 вернулся — теперь с сердцем AMG

Kugel Werks One Eleven сочетает дизайн легендарного Mercedes-Benz W111 1960-х годов с техникой Mercedes-AMG C 63 S.

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