Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Града» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по району сосредоточения ВСУ, сорвав ротацию противника на ореховском направлении в Запорожской области.

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