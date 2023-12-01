Шпионы вокруг и внутри нас: Киев усилил борьбу со сторонниками России Ирэн ОрлонскаяНакануне многие украинские паблики облетели фотоснимки сбитого БПЛА, который Вооруженные Силы Украины идентифицировали, как российский.
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