Железную дорогу подорвали на пути товарного поезда в Хмельницкой области (ФОТО)

В Хмельницкой области на пути следования товарного поезда подорвана железная дорога. Диверсанты пытались, видимо, подорвать сам состав, но взрывное устройство сработало раньше, а машинист успел остановить поезд.
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