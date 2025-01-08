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Русская весна

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Железную дорогу подорвали на пути товарного поезда в Хмельницкой области (ФОТО)

Железную дорогу подорвали на пути товарного поезда в Хмельницкой области (ФОТО)

В Хмельницкой области на пути следования товарного поезда подорвана железная дорога. Диверсанты пытались, видимо, подорвать сам состав, но взрывное устройство сработало раньше, а машинист успел остановить поезд.

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