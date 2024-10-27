Сегодня с коллегами работали в Перми. Обсудили с главой города Эдуардом Сосниным развитие зелёных пространств, объектов спорта, образования и культуры, перспективы дальнейшего сотрудничества.
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Сегодня с коллегами работали в Перми. Обсудили с главой города Эдуардом Сосниным развитие зелёных пространств, объектов спорта, образования и культуры, перспективы дальнейшего сотрудничества.
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