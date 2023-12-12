Из Вашингтона выбивают дань за пребывание в Красном море

Хуситы обстреливают американские корабли не по приказу Тегерана, а чтобы заработать Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Сергей Балмасов В воскресенье и понедельник хуситы (участники йеменского движения «Ансар Алла») продолжали планомерно атаковать военные корабли США и грузовые суда, идущие по Красному морю, преимущественно, в Израиль.
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