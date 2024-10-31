Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree
    Хотят Россию втянуть в средневековье-не выйдет!!!!!!Скандал на "Росси...
  • Bogdan Stupin
    А что на его месте можно еще сделать? Посоветовать сербам, сохраняя гордый вид, завертываться в простыни и ползти к к...Вучич попробует ш...
  • Николай Егоров
    Каждый прыщик мнит себя Эверестом !Вучич попробует ш...

Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Немецкий МИД не давал комментариев до самого вечера, а журналисты принялись вычислять, кто так вызывающе проигнорировал Бербок REUTERS  486,7 тыс прочтений Вчера В соцсетях, а потом и во множестве СМИ завирусилось видео: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок спускается из служебного самолета по трапу с красной ковровой дорожкой и… оказывается в одиночестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх