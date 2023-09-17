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Колонна военных под обстрелом ВСУ осуществила подвоз продовольствия

Колонна военных под обстрелом ВСУ осуществила подвоз продовольствия

Колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко, выполняющая боевую задачу в ходе специальной военной операции (СВО) попала в засаду диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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