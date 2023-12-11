На "Песне года" назревает скандал. К новогодней кормушке вернулись все "поуехи" и теперь они отказываются выступать с Шаманом

Вы уж меня извините, что я русскими буквами псевдоним популярного нонче певца пишу. Конечно, я знаю, что правильно SHAMAN, но рука не поворачивается называть так обладателя прекрасного русского имени Ярослав, который прославился за счёт исполнения патриотических песен.
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