На "Песне года" назревает скандал. К новогодней кормушке вернулись все "поуехи" и теперь они отказываются выступать с Шаманом

ВСЕХ приезжающих из-за границ РФ на чес за баблом пищащих реликтов посла в их педерастическую жопу вместе с епрстом и песком!!!!

Да эту передачу никто уже не смотрит. То Крутой своих выкормышей выпустит, то песни "великого" поэта Гуцериева запустят. Полная лажа.

Ольга

Так им совершенно параллельно, смотрят их визги или нет и что по этому поводу думает какой-то там народ. Собралась тусовка бюджетные (наши то есть) деньги по карманам рассовать, и всё. СК начал коррупционными схемами интересоваться вроде, вот и этими бы визгунами и их крышами заинтересовался.