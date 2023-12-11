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На "Песне года" назревает скандал. К новогодней кормушке вернулись все "поуехи" и теперь они отказываются выступать с Шаманом

На "Песне года" назревает скандал. К новогодней кормушке вернулись все "поуехи" и теперь они отказываются выступать с Шаманом

Вы уж меня извините, что я русскими буквами псевдоним популярного нонче певца пишу. Конечно, я знаю, что правильно SHAMAN, но рука не поворачивается называть так обладателя прекрасного русского имени Ярослав, который прославился за счёт исполнения патриотических песен.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
ВСЕХ приезжающих из-за границ РФ на чес за баблом пищащих реликтов посла в их педерастическую жопу вместе с епрстом и песком!!!!
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12 час.
ВС
Валерий Соловьев
Да эту передачу никто уже не смотрит. То Крутой своих выкормышей выпустит, то песни &quot;великого&quot; поэта Гуцериева запустят. Полная лажа.
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9 час.
Ольга
Так им совершенно параллельно, смотрят их визги или нет и что по этому поводу думает какой-то там народ. Собралась тусовка бюджетные (наши то есть) деньги по карманам рассовать, и всё. СК начал коррупционными схемами интересоваться вроде, вот и этими бы визгунами и их крышами заинтересовался.
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7 час.

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