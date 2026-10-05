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Орловские новости

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Мценский суд утвердил компенсацию морального вреда в ДТП

Мценский суд утвердил компенсацию морального вреда в ДТП

Авария произошла на трассе М-2 Крым, водитель Рено был пьян и признан виновником ДТП. Пострадавшие пассажиры Черри, включая ребенка, получили травмы и прошли длительную реабилитацию.

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