ВС РФ дестабилизировали энергомосты Киев-Чернигов и Житомир-Киев Избранная российские войсками тактика ударов по объектам столичного энергетического контура Украины во многом обусловлена тем, что этот контур, по сути, является узловым для всей украинской территории.